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Металіст 1925 у заключному спарингу на зборах в Австрії програв збірній Катару

Олексій Мурзак — 23 липня 2025, 20:57
Металіст 1925 у заключному спарингу на зборах в Австрії програв збірній Катару
ФК Металіст 1925

Металіст 1925 провів заключний спаринг на навчально-тренувальних зборах в Австрії.

Харківський клуб з рахунком 0:2 поступився збірній Катару.

Обидва голи були забиті у першому таймі, на що підопічні Младена Бартуловича нічим відповісти не змогли.

Контрольний матч з футболу

Металіст 1925 – Катар 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 1 Алмоез Алі, 0:2 – 44 Мунтарі

Напередодні Металіст 1925 у контрольному матчі завдав поразки Боруссії Менхенгладбах.

Уже завтра, 24 липня, Металіст 1925 залишить Австрію та почне готуватися до 1 туру УПЛ, де харківська команда зустрінеться з київською Оболонню.

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