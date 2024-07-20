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Металіст 1925 може підсилитись гравцем збірної Замбії

Андрій Яросименко — 20 липня, 15:13
Металіст 1925 може підсилитись гравцем збірної Замбії

Харківський Металіст 1925 може підписати гравця збірної Замбії Голдена Мафвента.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, футболіст повинен найближчим часом з'явитися в розташуванні харківського клубу. Очікується, що 23-річний вінгер виступатиме за Металіст 1925 на правах платної оренди з варіативною опцією викупу.

В минулому сезоні Голден провів за чеський Вишков 34 матчі, не відзначившись голами та асистами. Transfermarkt оцінює гравця в 300 тис. євро.

Нагадаємо, раніше Металіст 1925 оголосив про підписання 27-річного бразильського вінгера Метраполітано Арі Моури.

Металіст 1925

Металіст 1925

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