Металіст 1925 може підсилитись гравцем збірної Замбії

Харківський Металіст 1925 може підписати гравця збірної Замбії Голдена Мафвента.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, футболіст повинен найближчим часом з'явитися в розташуванні харківського клубу. Очікується, що 23-річний вінгер виступатиме за Металіст 1925 на правах платної оренди з варіативною опцією викупу.

В минулому сезоні Голден провів за чеський Вишков 34 матчі, не відзначившись голами та асистами. Transfermarkt оцінює гравця в 300 тис. євро.

Нагадаємо, раніше Металіст 1925 оголосив про підписання 27-річного бразильського вінгера Метраполітано Арі Моури.