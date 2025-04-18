Мессі: Легіонери роблять МЛС сильніше

Нападник Інтер Маямі Ліонель Мессі висловився про роль легіонерів у розвитку МЛС.

Футболіст поспілкувався із Simplemente Futbol.

"Це дуже фізична ліга. Можливо, хтось цього не помічає, але тут дуже багато бігають. Цього роки ми зміцнились, додавши декілька іноземних гравців. Загалом, легіонери роблять МЛС сильніше.

На мою думку, якби ліга дозволила підписувати більшу кількість іноземних гравців, то вона б від цього тільки виграла", – розповів Мессі.