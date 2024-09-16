Синхронізація Мессі та Ямаля: зірковий аргентинець та юний гравець знову разом відзначилися

У неділю, 15 вересня, одразу дві зірки футболу відзначилися забитими м'ячами. Мова йде про Ліонеля Мессі та Ламіна Ямаля, які відзначилися результативними діями.

Аргентинець після довгої відсутності вийшов на поле в рамках матчу МЛС проти Філадельфії (3:1), записавши на свій рахунок дубль та асист. Мессі відзначився на 26 та 30 хвилинах, а результативний пас на Луїса Суареса прийшовся на останні секунди доданого арбітром часу.

В той же час Ламін Ямаль вийшов в старти на гру проти Жирони (4:1), відзначившись також дублем. На результативний пас у юного іспанця вже не вистачило сил та часу, бо на 90+2 хвилині його замінили.

Здавалося б, до чого тут це та який зв'язок між цими подіями? Всі пам'ятають шокуюче фото, на якому Мессі купає маленького Ламіна, що вмить стало популярним. Багато хто вірить, що саме цей "обряд" передав частину таланту Ямалю.

Мессі та Ямаль ВВС

Купання часто асоціюється з очищенням, захистом та передачею сили від старших до молодших у багатьох народів, що демонструє глибокий символізм води в різних культурах. Так як іспанський вундеркінд має африканське коріння, де багато хто вірить у духів і ляльок Вуду, то цей ритуал має певний символізм.

Повертаючись до нашої теми, це вже не перший раз, коли "синхронізація" між кумиром та юною зіркою відбувалася. Таке вже траплялося в рамках фіналів Копа Америка та Євро-2024, коли в один день футболісти підняли над головою трофеї.

Мессі та Ямаль elEconomista

В будь-якому разі треба ще прослідкувати за успіхами та досягненнями обох гравців, а також за кар'єрою Ламіна, який, щонайменше на папері, має можливість вписати себе в історію футболу.