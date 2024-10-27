Складено рейтинг найкращих гравців Ла Ліги XXI століття

Відомий портал Goal.com склав свою версію рейтингу найкращих гравців іспанської Ла Ліги у XXI столітті. Перші два місця віддали Ліонелю Мессі та Кріштіану Роналду. З гравців, які на даний момент виступають в чемпіонаті Іспанії, до топ-10 потрапили Лука Модрич і Антуан Грізманн.

Топ-25 гравців Ла Ліги у XXI столітті:

1. Ліонель Мессі

2. Кріштіану Роналду

3. Зінедін Зідан

4. Роналдіньо

5. Луїс Суарес

6. Хаві

7. Андрес Іньєста

8. Лука Модрич

9. Антуан Грізманн

10. Неймар

11. Серхіо Рамос

12. Серхіо Бускетс

13. Тоні Кроос

14. Ікер Касільяс

15. Карім Бензема

16. Карлес Пуйоль

17. Пепе

18. Жорді Альба

19. Давід Вілья

20. Вінісіус Жуніор

21. Гарет Бейл

22. Дієго Годін

23. Тібо Куртуа

24. Луїш Фігу

25. Марсело

Раніше Мессі очолив рейтинг найкращих гравців у історії Барселони.