Мессі можуть покарати за пропуск Матчу всіх зірок МЛС
Зірковий форвард Інтер Маямі Ліонель Мессі може пропустити Матч усіх зірок МЛС 2025 року.
Про це повідомляє Sports Illustrated.
Подія відбудеться завтра, 24 липня, в Остіні, штат Техас. Традиційно у цьому матчі грає команда всіх зірок МЛС проти символічної збірної чемпіонату Мексики.
Менш ніж за 48 годин до події Мессі досі не з’явився в Остіні та не брав участь у передматчевих тренуваннях. Раніше головний тренер Інтер Маямі Хав’єр Маскерано заявляв про те, що форвард хотів би поберегти сили та не брати участь у таких подіях.
За пропуск Матчу всіх зірок Мессі може отримати покарання від МЛС. Найімовірніше, йтиметься про дискваліфікацію на один матч регулярного чемпіонату.
Раніше дубль Мессі допоміг Інтер Маямі розгромити Нью-Йорк Ред Буллз 5:1.