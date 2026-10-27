Мендоза: Червона картка Михавка полегшила нам завдання

Півзахисник Шахтаря Глейкер Мендоза оцінив перемогу над Динамо (3:0) в 1/8 фіналу Кубку України.

Його слова передає пресслужба клубу.

Найбільшу кількість м'ячів у кар'єрі венесуелець забив саме киянам.

"Не знаю, у чому секрет, адже я завжди намагаюся налаштовуватися дуже серйозно на кожну гру. Авжеж, матчі з Динамо – принципові протистояння у будь-якому турнірі. І, мабуть, мене також надихають мої рідні на трибунах: дружина із нещодавно народженим сином, які підтримують мене завжди. Це і є додатковим джерелом натхнення", – сказав він.

Мендоза відзначив, що вилучення Тараса Михавка допомогло "гірникам" досягти реалізації гольових моментів.

"Для нас не було жодною таємницею те, наскільки сильним суперником є Динамо. Навіть не йшлося про те, щоб зіграти якось менше, ніж на 100 відсотків наших сил. Щодо вилучення, то це було рішення арбітра, і я гадаю, він ухвалив його правильно. Цей епізод дійсно був жорстким.

Тому, так, це неприємно з точки зору інтриги – на 29-й хвилині вилучати футболіста, – однак, вважаю, арбітр діяв у межах правил. Авжеж, нам було непросто, і я повинен відзначити якісний та насичений оборонний блок Динамо – вони захищалися дуже щільно, нам було складно знаходити м'яч поміж лініями та партнерів у вільних зонах.

Звісно, я навіть не буду лукавити, червона картка в суперника дійсно полегшила завдання з реалізації наших гольових моментів", – підсумував Мендоза.