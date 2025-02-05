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Колишній форвард МЮ та Атлетико отримав 4 місяці умовно за водіння в нетверезому стані

Руслан Травкін — 5 лютого 2025, 19:05
Колишній форвард МЮ та Атлетико отримав 4 місяці умовно за водіння в нетверезому стані
Мемфіс Депай
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Мемфіса Депая умовно засудили до чотирьох місяців ув'язнення після того, як його спіймали п'яним за кермом Rolls-Royce в Монако.

Про це пише Goal.com.

Нідерландський нападник, який зараз грає за бразильський Корінтіанс, був зупинений поліцією за необережне водіння невдовзі після 5:30 ранку 6 серпня минулого року.

У 30-річного чоловіка виявили 1,01 мг алкоголю на літр видихуваного повітря, або понад 2 г алкоголю на літр крові. Колишній нападник Манчестер Юнайтед і Барселони не був присутній, коли суд у Монако виніс умовний вирок, штраф у розмірі 2000 євро та дворічну заборону керувати автомобілем у князівстві.

Нагадаємо, друга Кріштіану Роналду, який був чемпіоном світу з кікбоксингу, заарештували через домашнє насильство. 

кримінал Монако Поліція Мемфіс Депай

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