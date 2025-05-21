Мец та Реймс не визначили переможця в першому матчі плейоф Ліги 1

Сьогодні, 21 травня, відбувся перший матч фіналу плейоф Ліги 1 між Мецом та Реймсом.

Команди зійшлися у протистоянні за право зіграти у вищому французькому дивізіоні наступного сезону. На шляху до фіналу третя команда Ліги 2 пройшла Дюнкерк (1:0), який у свою чергу здолав Генгам (1:0).

Варто зазначити, що колектив, який претендує на підвищення у класі, провів більш якісний поєдинок. І в першому таймі саме Мец відкрив рахунок.

Проте на старті другої половини гри Реймс відновив паритет, який протримався до фінального свистка.

Ліга 1 – плейоф

Фінал, перший матч, 21 травня

Мец – Реймс 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 38 Юдоль, 1:1 – 52 Кіпре.

Матч-відповідь, який визначить останнього учасника Ліги 1 сезону-2024/25 відбудеться 29 травня на полі Реймса.

Раніше стала відома заявка збірної Франції на Фінал чотирьох Ліги націй-2024/25.