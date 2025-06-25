Мбаппе повернувся до тренувань з Реалом

Форвард мадридського Реала Кіліан Мбаппе, який нещодавно переніс гострий гастроентерит, відновив тренування з командою.

Про це повідомляє Madrid Xtra.

Нападник оговтався після хвороби та вже провів перше тренування з "вершковими".

Через проблеми зі здоров’ям Мбаппе не зіграв у стартових двох матчах "вершкових" на клубному чемпіонаті світу – проти Аль-Хілаля (1:1) та Пачуки (3:1). Однак є імовірність, що він зможе вийти на гру із Зальцбургом, яка відбудеться 27 червня о 4:00 за київським часом.

У цьому сезоні Мбаппе продемонстрував чудову статистику, відзначившись 43 голами та 5 асистами у всіх матчах за Реал.

Напередодні повідомлялося, що Кіліан у наступному сезоні буде грати під новим номером. Також раніше француз назвав свого фаворита на Золотий м'яч.