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Мбаппе повернувся до тренувань з Реалом

Олександр Булава — 25 червня 2025, 21:41
Мбаппе повернувся до тренувань з Реалом
Кіліан Мбаппе
ФК Реал

Форвард мадридського Реала Кіліан Мбаппе, який нещодавно переніс гострий гастроентерит, відновив тренування з командою.

Про це повідомляє Madrid Xtra.

Нападник оговтався після хвороби та вже провів перше тренування з "вершковими".

Через проблеми зі здоров’ям Мбаппе не зіграв у стартових двох матчах "вершкових" на клубному чемпіонаті світу – проти Аль-Хілаля (1:1) та Пачуки (3:1). Однак є імовірність, що він зможе вийти на гру із Зальцбургом, яка відбудеться 27 червня о 4:00 за київським часом.

У цьому сезоні Мбаппе продемонстрував чудову статистику, відзначившись 43 голами та 5 асистами у всіх матчах за Реал.

Напередодні повідомлялося, що Кіліан у наступному сезоні буде грати під новим номером. Також  раніше француз назвав свого фаворита на Золотий м'яч.

Реал Мадрид Кіліан Мбаппе

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