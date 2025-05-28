Реал назвав найкращого гравця сезону

Французького нападника Реала Кіліана Мбаппе визнано найкращим гравцем клубу у сезоні-2024/25 за версією уболівальників.

Про це повідомляє офіційний сайт мадридського клубу.

Нагороду форварду було влучено після вражаючого першого сезону в клубі, в якому він відзначився 43 голами у 56 матчах. Він також завершив сезон як найкращий бомбардир Ла Ліги, забивши 31 гол, вигравши нагороди "Пічічі" та "Золота бутса".

"Це велика честь і чудовий момент для мене. Я хочу подякувати всім уболівальникам Реала та людям, які голосували за мене. Мій перший сезон в Іспанії став новим досвідом – як для гравця, так і для для особистості.

Коли я прибув, мені довелося адаптуватися до команди, країни, нової мови та культури. Зараз я почуваюся чудово, і це видно на полі. Я дуже щасливий у Реалі", – розповів Мбаппе.