Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Реал назвав найкращого гравця сезону

Олександр Булава — 28 травня 2025, 17:01
Реал назвав найкращого гравця сезону
Кіліан Мбаппе
ФК Реал

Французького нападника Реала Кіліана Мбаппе визнано найкращим гравцем клубу у сезоні-2024/25 за версією уболівальників.

Про це повідомляє офіційний сайт мадридського клубу.

Нагороду форварду було влучено після вражаючого першого сезону в клубі, в якому він відзначився 43 голами у 56 матчах. Він також завершив сезон як найкращий бомбардир Ла Ліги, забивши 31 гол, вигравши нагороди "Пічічі" та "Золота бутса".

"Це велика честь і чудовий момент для мене. Я хочу подякувати всім уболівальникам Реала та людям, які голосували за мене. Мій перший сезон в Іспанії став новим досвідом – як для гравця, так і для для особистості.

Коли я прибув, мені довелося адаптуватися до команди, країни, нової мови та культури. Зараз я почуваюся чудово, і це видно на полі. Я дуже щасливий у Реалі", – розповів Мбаппе.

Напередодні повідомлялося, що Мбаппе стане новим володарем 10-го ігрового номера в мадридському Реалі.

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид Кіліан Мбаппе

Реал Мадрид

Мбаппе отримає 10-й номер в Реалі після відходу Модрича
Галатасарай пропонує Луніну вдвічі більшу зарплату, ніж українець отримує в Реалі
Ліга чемпіонів 2025/26: 29 клубів гарантували собі участь в турнірі
Рауль залишив молодіжну команду Реала
Шикарний сейв Луніна в останньому матчі сезону Ла Ліги підкорив фанатів, набравши шалену популярність

Останні новини