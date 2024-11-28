Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП

У Мбаппе вселився Мудрик: фанати у соцмережах затролили Кіліана за матч із Ліверпулем

Богдан Войченко — 28 листопада 2024, 13:15
Instagram
У Мбаппе вселився Мудрик: фанати у соцмережах затролили Кіліана за матч із Ліверпулем

Нападнику Реала Кіліану Мбаппе сильно дісталося від фанатів за свій вчорашній виступ у матчі проти Ліверпуля (0:2).

Француз у грі Ліги чемпіонів не лише не зміг реалізувати пенальті на 61-й хвилині, але й став найгіршим футболістом у тій зустрічі.

Фанати не розуміють, що сталося із зірковим форвардом, адже нещодавно він забивав більше 20 голів за сезон та сяяв на полі, а зараз є блідою тінню себе минулого.

Читайте також :
Лунін висловився щодо чуток про психологічні проблеми Мбаппе

Одразу після матчу з мерсисайдцями відомий гумористичний паблік зробив мем з Кіліана. Обличчя футболіста наклали на фото Михайла Мудрика та зробили відповідний допис.

"Мбаппе в Реалі", – йдеться у пості.

Нагадаємо, цього сезону на рахунку 25-річного француза 7 голів та 1 асист у 12 матчах Ла Ліги. Гравець перейшов у стан "вершкових" на правах вільного агента.

Ліверпуль Ліга чемпіонів Реал Мадрид Кіліан Мбаппе Михайло Мудрик