У Мбаппе вселився Мудрик: фанати у соцмережах затролили Кіліана за матч із Ліверпулем
Нападнику Реала Кіліану Мбаппе сильно дісталося від фанатів за свій вчорашній виступ у матчі проти Ліверпуля (0:2).
Француз у грі Ліги чемпіонів не лише не зміг реалізувати пенальті на 61-й хвилині, але й став найгіршим футболістом у тій зустрічі.
Фанати не розуміють, що сталося із зірковим форвардом, адже нещодавно він забивав більше 20 голів за сезон та сяяв на полі, а зараз є блідою тінню себе минулого.
Одразу після матчу з мерсисайдцями відомий гумористичний паблік зробив мем з Кіліана. Обличчя футболіста наклали на фото Михайла Мудрика та зробили відповідний допис.
"Мбаппе в Реалі", – йдеться у пості.
Нагадаємо, цього сезону на рахунку 25-річного француза 7 голів та 1 асист у 12 матчах Ла Ліги. Гравець перейшов у стан "вершкових" на правах вільного агента.