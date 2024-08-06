Екоактивісти сплюндрували віллу Мессі вартістю 11 мільйонів

Активісти угруповання Futuro Vegetal вдерлися в маєток Ліонеля Мессі на Ібіці, який коштує 11 мільйонів євро.

Про це повідомляє El Mundo.

Екоактивісти зробили це на знак протесту проти того, що представники найзаможнішого прошарку населення завдають планеті непоправної шкоди.

"У 2019 році найбагатший 1% населення планети здійснив стільки ж викидів вуглекислого газу, скільки й найбідніші дві третини людства — попри те, що від найгірших наслідків кризи страждають найбільш вразливі верстви населення", — йдеться в заяві представників Futuro Vegetal.

Екоактивісти розмалювали стіни будинку Мессі червоною та чорною фарбою. Також вони сфотографувалися на тлі вілли з банером "Допоможи планеті, поглинь багатих, скасуй поліцію".