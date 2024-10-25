Апанащенко зіграла ювілейний – 150 матч у складі жіночої збірної України

Матч України проти Туреччини у плейоф відбору до Євро-2025 став для капітана нашої команди Дар’ї Апанащенко ювілейним – 150 зіграним у складі національної жіночої збірної команди.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

За цей час нападниця забила за "синьо-жовтних" 66 голів.

Нагадаємо, жіноча збірна України з футболу зіграла перший матч раунду плейоф відбору до Євро-2025. У Стамбулі команда Володимира П’ятенка розписала мирову з Туреччиною – 1:1.

Стадія плейоф складається з двох раундів. Повторний матч Україна зіграє проти Туреччини в Молдові 29 жовтня. У разі, якщо здобуде загальну перемогу, то зустрінеться з переможцем пари Бельгія – Греція. Євро-2025 відбудеться наступного року у Швейцарії.