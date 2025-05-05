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Матч Жирони Циганкова з Мальоркою опинився під загрозою зриву: відома причина

Олексій Мурзак — 5 травня 2025, 20:38
Матч Жирони Циганкова з Мальоркою опинився під загрозою зриву: відома причина
Віктор Циганков
Getty Images

У понеділок, 5 травня, має відбудеться матч 34-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, в якому зустрінуться Жирона та Мальорка, однак зустріч опинилася під загрозою зриву.

За інформацією пресслужби каталонського клубу, причиною цього є погодні умови – зараз в Жироні сильний дощ.

Остаточне рішення про проведення поєдинку буде ухвалено за годину до матчу. Він запланований на 22:00 за київським часом.

Напередодні український вінгер клубу Віктор Циганков став найкращим гравцем матчу проти Леганеса. У поточному сезоні на його рахунку 2 голи та 4 асисти у 25 зіграних поєдинках на клубному рівні.

Нагадаємо, що Жирона після 33-го туру посідає 16-те місце в турнірній таблиці Ла Ліги, набравши лише 35 очок. Команда перебуває за три очки від зони вильоту.

Жирона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Мальорка Віктор Циганков

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