Ярмоленко отримав тренерський диплом УЄФА

Правий півзахисник Динамо та збірної України Андрій Ярмоленко отримав тренерський диплом категорії A від УЄФА.

Про це повідомляє Українська асоціація футболу (УАФ).

34-річний футболіст отримав ліцензію від завідувача кафедри фізичного виховання і спорту КНУБА, доктора психологічних наук, професора, заслуженого працівника фізичної культури та спорту України Олександра Шамича, директора Центру ліцензування УАФ, доктора наук із фізичного виховання і спорту, професора, заслуженого тренера України Валерія Шамардіна та методиста Центру ліцензування УАФ А-дипломів УЄФА Ігоря Хіміча.

УАФ

Окрім Ярмоленка дипломи отримали: Сергій Бондар (Динамо), Руслан Бондар (Рось), Андрій Гітченко (Полісся), Денис Голоколосов (Динамо), Андрій Дигас (Карпати), Андрій Заболотний (Восход), Віктор Загнойко, Юрій Замараєв (СК Дніпро-1), Андрій Запорожан (Лівий берег), Ярослав Калін (Оболонь), Каріна Кулаковська (Маріуполь), Людмила Лемешко, Ігор Луценко (Верес), Олексій Прилепов (Кривбас), Олександр Тарасенко (Олександрія), Хамза Тімумі, Юрій Ткачук (Лівий берег), Володимир Тумановський (ФСК Маріуполь).

Зазначимо, що існує чотири основні ліцензії УЄФА: C, B, A та Pro. Диплом-A дозволяє очолювати молодіжні команди о 18 років, а також резервні склади клубів вищої ліги. Лише найвища категорія, Pro, призначення для головних тренерів професійних клубів.