Кривбасс — Бетис: анонс матча плей-офф Лиги конференций

В четверг, 22 августа, представитель Украины Кривбасс будет противостоять испанскому Бетису в первом матче плей-офф квалификации Лиги конференций. Матч состоится на стадионе Кошицкая футбольная арена в словацком Кошице. Начало — в 21:00 по киевскому времени.

Кривбасс

Криворожский клуб сыграет после выездной победы над Вересом в чемпионате Украины (2:0). Эта виктория для Кривбасса — вторая с начала сезона. Но гораздо важнее другое — речь о достижении команды Юрия Вернидуба в еврокубках.

В Лиге Европы Кривбасс выступил максимально неудачно. Как и Полесье, криворожцы уступили в обоих матчах в своей первой же дуэли. "Красно-бело-черные" уступили чешской Виктории в третьем раунде Лиги Европы в обоих дуэлях (1:2, 0:1).

В первом матче с Бетисом Кривбассу не поможет защитник Владимир Якимец. Он травмирован.

Бетис

В отличие от соперника, клуб из Севильи провел всего один официальный матч с начала сезона. Это была домашняя встреча 1 тура Ла Лиги с Жироной без Виктора Цыганкова (1:1). Мяч в ворота каталонцев забил защитник Марк Бартра.

В межсезонье севильцы сохранили главного тренера (чилиец Мануэль Пеллегрини работает во главе "вердибланкос" с августа 2020-го), но простились со многими футболистами первой команды. "Зелено-белых" покинули 9 исполнителей, среди которых Чади Риад, перешедший в Кристал Пелас за 15 млн евро (самый большой трансфер на "выход"). Также из Бетиса ушли Абнер, Херман Пеццелья, Айосе Перес и Виллиан Жозе. В общей сложности на продажах испанский клуб заработал более 35 млн евро. А купил на 22 с лишним млн. Среди наиболее показательных трансферов Бетиса — приобретение защитника Ромена Перро и хавбека Марка Роки. За двоих севильцы заплатили чуть менее 8 млн евро. Интересно, что соперник Кривбасса почти не усиливал атаку. За исключением подписания Икера Лосады, в эту линию Бетис трансферов не совершал.

Фото: ФК Кривбас

История встреч

Это будет первая дуэль в истории клубов.

Где смотреть

Смотреть матч в Украине можно на медиасервисе MEGOGO. Также Чемпион проведет для вас текстовый онлайн поединка.

Ориентировочные составы

Кривбасс: Клищук – Понедельник, Романчук, Стецьков, Дибанго – Бизимана, Вакулко – Кузик, Лунев, Соса – Аду

Бетис: Силва – Перро, Льоренте, Бартра, Соболи – Рокко, Карвалью – Хуанми, Фекир, Форнальс – Руибаль

Цифры и факты

Встречу будет обслуживать турецкий судья Арда Кардешлер. На протяжении сезонов-2022/23 и -2024/25 на международном уровне он работал на 7 матчах. На его счету 22 желтые карточки. В среднем за матч желтый цвет из кармана он достает 3,1 раза. За этот период он также показал одну красную карточку. В среднем за игру Арда фиксирует 19 фолов. Достоверность назначения пенальти Кардешлером — 14%;

По данным Transfermarkt, Кривбасс стоит почти столько же, сколько и второй по дороговизне футболист Бетиса Пабло Форнальс (15,88 млн против 14 млн);

Кривбасс удерживает 11-матчевую бескомпромиссную серию в матчах Лиги Европы и первенства Украины (+5=0-6);

Хотя бы одна команда покидала поле без забитого мяча в 8 из 10 предыдущих официальных матчей с участием Кривбасса;

Футболисты Бетиса не забивали более 1 мяча в основное время в предыдущих 6 выездных играх в европейских клубных турнирах;

Бетис имеет в своем пассиве 4-матчевую серию без побед в еврокубках (+0=1-3);

Испанский клуб пропускал в 9 из последних 10 матчей в Лиге конференций и Лиге Европы;

В гостевых еврокубковых матчах испанский клуб также отличается бескомпромиссностью — на счету севильцев 1 ничья в 13 предыдущих играх в еврокубках (+7=1-5);

Команды забивали не более 2 мячей в основное время в 7 из предыдущих 9 гостевых игр Бетиса в европейских клубных турнирах.

Прогноз Чемпиона

Победа Бетиса — 2:1.