Матч Нідерланди – Угорщина перервали після того, як комусь із лави запасних гостей стало зле

Матч 5 туру Ліги націй між збірними Нідерландів та Угорщини був перерваний на 6-й хвилині.

Головний арбітр раптово дав свисток, після чого у трансляцію потрапили кадри, на яких члени тренерського штабу та офіційні особи кинулися до когось із угорської делегації. Невдовзі після того на місце інциденту принесли ноші.

Наразі нічого невідомо про те, кому саме стало зле, як і те, що саме сталося з цією людиною. Є лише непідтверджена інформація, що гравець збірної Угорщини Адам Салаї переніс серцевий напад.

Після того, як потерпілого підготували до транспортації в лікарню, гру відновили. Майже відразу після рестарту Ваут Вегхорст реалізував пенальті та вивів Нідерланди вперед.

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