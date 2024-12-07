Евертон прийме Ліверпуль, Брентфорд зустрінеться з Ньюкаслом у 15 турі АПЛ

У суботу, 7 грудня, стартуватимуть матчі 15 туру Англійської Прем'єр-ліги з футболу.

У першому поєдинку дня Евертон, за який виступає Віталій Миколенко, зустрінеться з Ліверпулем у мерсисайдському дербі.

Також Брентфорд Єгора Ярмолюка прийматиме на власному полі Ньюкасл, а Астон Вілла зіграє з аутсайдером чемпіонату, Саутгемптоном.

Обидві манчестерські команди проведуть свої матчі сьогодні. "Містяни" завітають в гості до Крістал Пелес, а "червоні дияволи" спробують свої сили в грі з Ноттінгем Форрест.

Чемпіонат Англії – АПЛ

15 тур, 7 грудня

14:30 Евертон – Ліверпуль

17:00 Астон Вілла – Саутгемптон

17:00 Брентфорд – Ньюкасл Юнайтед

17:00 Крістал Пелес – Манчестер Сіті

19:30 Манчестер Юнайтед – Ноттінгем Форрест

Нагадаємо, що через хворобу матч 15 туру АПЛ може пропустити інший український футболіст, Михайло Мудрик, який виступає за лондонський Челсі.