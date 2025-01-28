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Визначилась арбітри останнього матчу Динамо у Лізі Європи-2024/25

Олександр Булава — 28 січня 2025, 13:19
Визначилась арбітри останнього матчу Динамо у Лізі Європи-2024/25
Getty Images

Матч 8 туру основного етапу Ліги Європи між київським Динамо та ризьким РФШ обслужить ізраїльська бригада арбітрів.

Про це повідомляє УЄФА.

Головним арбітром зустрічі призначено Ореля Грінфельда. Його асистентами будуть Рей Хассан та Ідан Ярконі. Арбітр VAR іспанець Хуан Мартінес Мунуера, його асистент португалець Тьяго Мартінс. Четвертий арбітр – Гал Лебовіц.

Поєдинок відбудеться у четвер, 30 січня, на арені "Фолькспаркштадіон" в німецькому місті Гамбург. Початок поєдинку – о 22:00 за київським часом.

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Зазначимо, що цей матч не має жодного турнірного значення, адже обидва клуби достроково вилетіли з Ліги Європи. РФШ за підсумком семи матчів заробив 5 очок, а Динамо в попередній зустрічі з Галатасараєм завоювали своє перше очко в ЛЄ.

Динамо Київ РФШ Ліга Європи-2024/25

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