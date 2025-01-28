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Динамо Київ – РФШ: де дивитися останній матч киян у Лізі Європи

Станіслав Лисак — 28 січня 2025, 08:39
Динамо Київ – РФШ: де дивитися останній матч киян у Лізі Європи
ФК Динамо Київ

Київське Динамо зіграє з латвійським клубом РФШ в останньому турі основного етапу Ліги Європи сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у четвер, 30 січня, на арені "Фолькспаркштадіон" в німецькому Гамбурзі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Дивитися матч онлайн в Україні можна на медіасервісі MEGOGO. Перегляд буде доступний за передплатами "Максимальна", "Спорт", "Оптимальна" і "MEGOPACK XL". Також наш сайт проведе текстову трансляцію поєдинку.

Зазначимо, що цей поєдинок не має жодного турнірного значення, адже обидва клуби достроково вилетіли з Ліги Європи. РФШ за підсумком семи матчів заробив  5 очок, а Динамо в попередній зустрічі з Галатасараєм завоювали своє перше очко в ЛЄ.

Динамо Київ Ліга Європи РФШ

Динамо Київ

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