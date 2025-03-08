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У Реалі відреагували на смерть лікаря Барселони, через яку було перенесено матч з Осасуною

Олексій Мурзак — 8 березня 2025, 22:50
У Реалі відреагували на смерть лікаря Барселони, через яку було перенесено матч з Осасуною

Головний конкурент Барселони за чемпіонство в Ла Лізі Реал відреагував на смерть лікаря каталонського клубу Карлеса Міньярро Гарсії.

Слова підтримки оприлюднила пресслужба мадридського колективу.

"Помер Карлес Міньярро, лікар Барселони. Реал, його президент та рада директорів глибоко шкодують про смерть лікаря Барселони.

Реал хоче висловити свої співчуття рідним, товаришам по команді, Барселоні та близьким Карлеса. Спочивай з миром", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що через смерть Міньярро Гарсії перенесено сьогоднішній матч Ла Ліги між Барселоною та Осасуною.

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