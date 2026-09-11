Мата завершив кар’єру в Мельбурн Вікторі

Знаменитий іспанський півзахисник Мельбурн Вікторі Хуан Мата завершив виступи за клуб як футболіст.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

38-річний іспанець тепер зосередиться на роботі новоствореного футбольного комітету, який займатиметься стратегічним розвитком команди. У червні гравець придбав міноритарну частку в австралійському клубі.

Окрім Мельбурна Мата був гравцем Реала, Реала Кастилья, Валенсії, Челсі, Манчестер Юнайтед, Галатасарая, Віссел Кобе, Вестерн Сідней Вондерерс.

У період з 2009 до 2016 року Мата провів 41 матч і забив 10 голів за збірну Іспанії, з якою виграв чемпіонат світу 2010 року та Євро-2012.

Напередодні завершив кар'єру ексгравець Мілана Адель Таарабт.