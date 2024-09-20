Ексгравець Ліверпуля отримав посаду у словацькому клубі – він замінив українського функціонера

Колишній гравець Ліверпуля Мартін Шкртел став спортивним директором словацького клубу ДАК.

Про це повідомила пресслужба команди.

39-річний Шкртел вперше спробує себе в амплуа спортивного директора. Гравець, який провів 104 гри за збірну Словаччини, завершив кар'єру влітку 2022 року.

Протягом кар'єри грав за Тренчин, Зєніт, Ліверпуль, Фенербахче, Аталанту та Істанбулспор.

Нагадаємо, раніше на цій посаді працював Гліб Платов, асистент Сергія Реброва у збірній України. ДАК та функціонер домовилися про припинення співпраці на початку серпня.