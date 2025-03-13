Колишній гравець Ліверпуля став спортивним директором словацького клубу
Мартін Шкртел (праворуч)
fcspartaktrnava.com
Ексгравець збірної Словаччини та низки європейських клубів Мартін Шкртел став спортивним директором Спартака Трнава.
Про це повідомила пресслужба клубу.
Для 40-річного Шкртела це не перший досвід роботи на такій посаді. На початку осені він замінив українця Гліба Платова в команді ДАК, але залишив клуб через місяць, адже мав розбіжності з керівництвом.
У сезоні 2021/22 Мартін грав за Спартак після чого завершив кар'єру. Протягом кар'єри грав за Тренчин, Зєніт, Ліверпуль, Фенербахче, Аталанту та Істанбулспор. За збірну Словаччини забив 6 голів у 104 матчах.
Наразі Спартак посідає третє місце в місцевому чемпіонаті, набравши 44 очка за 22 гри. Слован із Братіслави, який лідирує, має на 5 балів більше.