Колишній гравець Ліверпуля став спортивним директором словацького клубу

Ексгравець збірної Словаччини та низки європейських клубів Мартін Шкртел став спортивним директором Спартака Трнава.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Для 40-річного Шкртела це не перший досвід роботи на такій посаді. На початку осені він замінив українця Гліба Платова в команді ДАК, але залишив клуб через місяць, адже мав розбіжності з керівництвом.

У сезоні 2021/22 Мартін грав за Спартак після чого завершив кар'єру. Протягом кар'єри грав за Тренчин, Зєніт, Ліверпуль, Фенербахче, Аталанту та Істанбулспор. За збірну Словаччини забив 6 голів у 104 матчах.

Наразі Спартак посідає третє місце в місцевому чемпіонаті, набравши 44 очка за 22 гри. Слован із Братіслави, який лідирує, має на 5 балів більше.