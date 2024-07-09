Марсель запропонував 30 млн євро за нападника Манчестер Юнайтед
Нападник Манчестер Юнайтед Мейсон Грінвуд, який минулий сезон провів в оренді в Хетафе, влітку може перейти у Марсель.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Наразі триває фінальний етап переговорів між клубами. Французький клуб готовий заплатити за 22-річного англійця 30 мільйонів євро.
За інформацією джерела, "червоні дияволи" можуть отримати 40-50% від наступного перепродажу гравця.
У минулому сезоні Мейсон провів за Хетафе 36 поєдинків, в яких він забив 10 голів та віддав 6 результативних передач.
Напередодні Марсель оголосив про підписання контракту з екстренером Шахтаря Роберто Де Дзербі.