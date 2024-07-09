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Марсель запропонував 30 млн євро за нападника Манчестер Юнайтед

Олександр Булава — 9 липня, 15:25
Марсель запропонував 30 млн євро за нападника Манчестер Юнайтед

Нападник Манчестер Юнайтед Мейсон Грінвуд, який минулий сезон провів в оренді в Хетафе, влітку може перейти у Марсель.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Наразі триває фінальний етап переговорів між клубами. Французький клуб готовий заплатити за 22-річного англійця 30 мільйонів євро.

За інформацією джерела, "червоні дияволи" можуть отримати 40-50% від наступного перепродажу гравця.

У минулому сезоні Мейсон провів за Хетафе 36 поєдинків, в яких він забив 10 голів та віддав 6 результативних передач.

Напередодні Марсель оголосив про підписання контракту з екстренером Шахтаря Роберто Де Дзербі.

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