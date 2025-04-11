Найбільше допомогли Судаков та Бондаренко: Марлон – про перемогу над ЛНЗ

Бразильський півзахисник Шахтаря Марлон Гомес оцінив свій вклад у перемогу над ЛНЗ у 24-му турі чемпіонату України.

Про це гравець сказав в етері УПЛ ТБ.

"Радий, що ми залишаємо поле з перемогою. Вважаю, що ЛНЗ – достойний суперник, який вміє доставляти проблеми. На передматчевій підготовці тренер наголошував, наскільки важливо зіграти у наш футбол, не боятись йти у пресинг, активно відпрацьовувати на полі, проявляти здорову агресію, і ми зуміли імплементувати ці напрацювання на полі та здобути 3 очки. Я несильно сфокусований на індивідуальних перформансах. В першу чергу, я сконцентрований на тому, щоб приносити користь команді та виконувати ті установки, які дає тренер. Я дійсно радий, що зумів сьогодні проявити так на вашу думку якісно, але в першу чергу я радий, що команда якісно себе проявила", – розповів гравець.

Також Марлон виділив двох гравців, індивідуальні дії яких найбільше допомогли йому у грі з ЛНЗ.

"Якщо оцінювати тих, хто мені найбільше допоміг сьогодні індивідуально – це Судаков та Бондаренко, з якими я вийшов в основі у центрі поля, але безумовно, що кожен, хто вийшов на поле, віддався на повну", – сказав Гомес.

Шахтар залишився на третій сходинці у турнірній таблиці чемпіонату України з 50 очками в активі.