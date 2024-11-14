Маркевич спрогнозував результат матчу України з Грузією
Український тренер Мирон Маркевич вважає, що збірна України зможе здобути перемогу над командою Грузії у Лізі націй.
Цитує наставника Sport.ua.
"Збірна Грузії останнім часом на видноті, але треба брати приклад з албанців, котрі в попередньому турі перемогли грузинів в гостях. То чому б й нам не замахнутися на максимальний результат, тим паче, що за підбором виконавців українці переважають, як грузинів, так й албанців.
Звісно, багато залежатиме від вибору керманича Сергія Реброва: на якій тактичній схемі він зупиниться, чи довірить місце в старті підопічним, які не мали достатньої ігрової практики, чи впорається Юхим Конопля з опікою лідера господарів Хвічі Квараскелія?
Сподіваюся, що в Батумі зіграють найсильніші й продемонструють свої найкращі якості. Мій прогноз? 1:0 - на користь української збірної", – сказав Маркевич.
Нагадаємо, вже післязавтра, 16 листопада, збірна України на виїзді зіграє проти Грузії, а 19-го – з Албанією. Ці матчі стануть вирішальними в боротьбі за вихід у вищий дивізіон Ліги націй. Перед 5 туром "жовто-сині" посідають останнє місце, але ще зберігають шанси навіть на перше.