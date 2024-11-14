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Маркевич спрогнозував результат матчу України з Грузією

Олександр Булава — 14 листопада 2024, 13:14
Маркевич спрогнозував результат матчу України з Грузією
УАФ

Український тренер Мирон Маркевич вважає, що збірна України зможе здобути перемогу над командою Грузії у Лізі націй.

Цитує наставника Sport.ua.

"Збірна Грузії останнім часом на видноті, але треба брати приклад з албанців, котрі в попередньому турі перемогли грузинів в гостях. То чому б й нам не замахнутися на максимальний результат, тим паче, що за підбором виконавців українці переважають, як грузинів, так й албанців.

Звісно, багато залежатиме від вибору керманича Сергія Реброва: на якій тактичній схемі він зупиниться, чи довірить місце в старті підопічним, які не мали достатньої ігрової практики, чи впорається Юхим Конопля з опікою лідера господарів Хвічі Квараскелія?

Сподіваюся, що в Батумі зіграють найсильніші й продемонструють свої найкращі якості. Мій прогноз? 1:0 - на користь української збірної", – сказав Маркевич.

Нагадаємо, вже післязавтра, 16 листопада, збірна України на виїзді зіграє проти Грузії, а 19-го – з Албанією. Ці матчі стануть вирішальними в боротьбі за вихід у вищий дивізіон Ліги націй. Перед 5 туром "жовто-сині" посідають останнє місце, але ще зберігають шанси навіть на перше.

Збірна України з футболу Мирон Маркевич

Мирон Маркевич

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