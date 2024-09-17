Підрізав джип і вийшли люди з автоматами: Маркевич розповів дику історію про те, як Суркіс "віджав" у Карпат Гусіна

Легендарний тренер Мирон Маркевич пригадав історію з 1990-х років про те, як президент Динамо Ігор Суркіс застосував силові методи для перехоплення Андрія Гусіна.

Про це він розповів у інтерв’ю "Українському футболу".

"Діло було у 1992 році, я тоді тільки прийняв Карпати. Тоді команди взагалі не було: вилітала з Вищої ліги, але в останньому турі все ж врятувалась. Я почав формувати новий колектив, їздив по області, переглядав гравців.

Порекомендували мені заїхати у Комарно, подивитися на одного нападника. Казали, що він сируватий, але з хорошою швидкістю. І дійсно, я подивився на нього і забрав у Карпати. Пам’ятаю, що він дебютував у Вищій лізі з Нивою (Тернопіль). Ми тоді забили двічі та виграли 2:0, здається. На той момент я його бачив саме у нападі.

Потім наші дороги розійшлися. Він пішов у армію, був у ЦСКА-Борисфені, ми хотіли його повернути назад, в Карпати. Але тоді Динамо нам цей варіант перекрило, Суркіс застосував силові методи.

По дорозі з Києва до Львова нас підрізав джип, вийшли люди з автоматами та забрали Гусіна до себе в авто. У підсумку далі Лобановський побачив у ньому опорного хава, а сам Андрій з часом став одним з найкращих гравців в історії українського футболу", – сказав Маркевич.