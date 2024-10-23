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Маркевич виділив основний недолік Шахтаря у грі з Арсеналом

Олександр Булава — 23 жовтня, 20:21
Маркевич виділив основний недолік Шахтаря у грі з Арсеналом
ФК Шахтар

Колишній головний тренер збірної України Мирон Маркевич розкритикував гру нападників Шахтаря Данило Сікана та Лассіна Траоре у матчі з Арсеналом (0:1) у Лізі чемпіонів.

Цитує тренера Sport-express.ua.

"‎На жаль, у Шахтаря немає нападників, які б могли поставити крапку у матчі. Зараз ця проблема є не тільки в Шахтарі, а й в інших українських командах. Сікан і Траоре – це не рівень Ліги чемпіонів. Шахтарю треба шукати форварда", – сказав фахівець.

Після трьох турів Ліги чемпіонів у Шахтаря лише одне очко, набране у грі з Болоньєю, а Арсенал відтепер має в активі сім балів. У наступному турі "гірники" 6 листопада зіграють проти швейцарського Янг Бойз, а "каноніри" у цей же день завітають до міланського Інтера.

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