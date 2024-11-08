Забули про честь клубу: Маркевич – про поразку Динамо від Ференцвароша
Український тренер Мирон Маркевич розчарований грою Динамо у матчі 4 туру освного етапу Ліги Європи з Ференцварошем (0:4).
Цитує тренера Sport.ua.
"Я й досі не знаходжу відповіді на запитання: що могло статися в перерві з киянами, які так бездарно провели другий тайм? Згоден, грати з 17 хвилини в меншості – складно, але ж це не катастрофа.
Але факти вперта річ: в другому таймі Динамо банально посипалося: зникла компактність в діях, почалися позиційні помилки, центр захисту нагадував прохідний двір. Це й призвело до розгромної поразки, про такий результат, переконаний, гості навіть не мріяли.
Складається враження, молодь киян просто забула, що захищає спортивну честь команди, яка завжди славилася своєю непоступливістю", – заявив Маркевич.
Зазначимо, що після поразки Динамо опустилося на останню ходинку в турнірній таблиці. Втім, у киян ще залишаються теоретичні шанси на вихід в 1/16 фіналу. В наступних чотирьох турах "біло-сині" зустрінуться з Вікторією Пльзень, Реалом Сосьєдадом, Галатасараєм та РФШ.