Забули про честь клубу: Маркевич – про поразку Динамо від Ференцвароша

Український тренер Мирон Маркевич розчарований грою Динамо у матчі 4 туру освного етапу Ліги Європи з Ференцварошем (0:4).

Цитує тренера Sport.ua.

"Я й досі не знаходжу відповіді на запитання: що могло статися в перерві з киянами, які так бездарно провели другий тайм? Згоден, грати з 17 хвилини в меншості – складно, але ж це не катастрофа.

Але факти вперта річ: в другому таймі Динамо банально посипалося: зникла компактність в діях, почалися позиційні помилки, центр захисту нагадував прохідний двір. Це й призвело до розгромної поразки, про такий результат, переконаний, гості навіть не мріяли.

Складається враження, молодь киян просто забула, що захищає спортивну честь команди, яка завжди славилася своєю непоступливістю", – заявив Маркевич.