Потрібно повернутись в АПЛ: Маркевич – про Забарного в ПСЖ

Екстренер Карпат та збірної України Мирон Маркевич вважає, що український захисник ПСЖ Ілля Забарний не виправдав сподівань головного тренера Луїса Енріке.

Про це фахівець розповів у коментарі Sport.ua.

"На жаль, Ілля не виправдав сподівань наставника Луїса Енріке й вичерпав кредит довіри. Він став гравцем ротації й найгірше, що з кожною появою українця на полі його позиції не покращуються. Бо за тих авантюрних дій в обороні часто в ролі цапа-відбувайла опиняється саме Забарний. Зрештою, й він не безгрішний через проблеми зі швидкістю", – сказав Маркевич.

Тренер закликав представників Забарного розпочати пошук нової команди для українця, серед варіантів – Тоттенгем.

"Думаю, що представникам Забарного треба зосередитися на пошуку нової команди, яка б діяла в низькому блоці в обороні. Тоді б Іллі було простіше проявити свої кращі якості. Як на мене, оптимальний варіант – повернення в АПЛ, де можливості українця добре знають. За ігровою стилістикою йому підходить той же Тоттенгем, який, до речі, шукає центрального захисника. Зараз важливо, аби після невдач на клубному рівні Забарний не зламався психологічно", – розповів Маркевич.

Раніше Забарного розкритикували за програний матч команди проти Ренна. Після цього захисник залишився в запасі під час першого матчу 1/16 фіналу Ліги чемпіонів між Монако та парижанами (2:3).

У нинішньому сезоні Ілля зіграв 25 матчів на клубному рівні. У них український захисник забив один гол.