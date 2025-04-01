Виглядають дуже невпевнено: Маркевич спрогнозував підсумкове місце Шахтаря в УПЛ
Колишній тренер Карпат Мирон Маркевич вважає, що донецький Шахтар не зможе завершити сезон Української Прем'єр-ліги вище третього місця.
Його слова передає Український футбол.
"Напевно, все так і залишиться. Чемпіон – Динамо. Друге місце – Олександрія. Третє – Шахтар. Я не знаю, за рахунок чого Шахтар може вибити Олександрію з другого місця.
Начебто у донецькій команді є кваліфіковані футболісти, а цілісної гри немає, кожен бігає сам за себе. Я вважаю, що Оболонь не повинна була програвати Шахтарю. Пивовари виглядали не гірше, особливо в другому таймі. Не знаю, що відбувається із Шахтарем, зараз вони виглядають дуже невпевнено", – сказав Маркевич.
Шахтар з 44 балами в активі посідає третє місце в турнірній таблиці чемпіонату, поступаючись лідеру чемпіонату Динамо 10 очок. Олександрія йде другою з 50 очками.
Вже у середу, 2 квітня, "гірники" зіграють чвертьфінальний поєдинок Кубку України проти Олександрії – старт матчу заплановано на 14:00 за київським часом.