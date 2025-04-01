Виглядають дуже невпевнено: Маркевич спрогнозував підсумкове місце Шахтаря в УПЛ

Колишній тренер Карпат Мирон Маркевич вважає, що донецький Шахтар не зможе завершити сезон Української Прем'єр-ліги вище третього місця.

Його слова передає Український футбол.

"Напевно, все так і залишиться. Чемпіон – Динамо. Друге місце – Олександрія. Третє – Шахтар. Я не знаю, за рахунок чого Шахтар може вибити Олександрію з другого місця.

Начебто у донецькій команді є кваліфіковані футболісти, а цілісної гри немає, кожен бігає сам за себе. Я вважаю, що Оболонь не повинна була програвати Шахтарю. Пивовари виглядали не гірше, особливо в другому таймі. Не знаю, що відбувається із Шахтарем, зараз вони виглядають дуже невпевнено", – сказав Маркевич.