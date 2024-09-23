Легенда Шахтаря може стати спортивним директором польського клубу

Колишній опорний півзахисник донецького Шахтаря Маріуш Левандовський може стати спортивним директором польського Заглембе.

Про це повідомляє Goal.pl.

Керівництво команди з міста Люблін звільнило головного тренера та спортивного директора, тому зараз шукає когось на заміну.

45-річний Левандовський є фаворитом на вакантну посаду спортивного директора. Варто зазначити, що з 1996 до 1999 він грав за Заглембе, а у сезоні 2017/18 був головним тренером.

До Шахтаря Маріуш приєднався влітку 2001 року. Загалом за "гірників" забив 30 голів за 275 поєдинків. На початку сезону 2010/2011 хавбек перейшов до Севастополя.