Мареска дав пораду Мудрику перед матчем проти Вест Гема

На пресконференції перед матчем АПЛ проти Вест Гема наставник Челсі Енцо Мареска дав пораду українському вінгеру Михайлу Мудрику.

Слова тренера наводить Football.london.

Фахівець вважає, що Мудрику треба більше тренуватись.

"Активна робота на тренуваннях – єдиний метод для гравця, щоб прогресувати далі. Ми намагаємося робити так, щоби наші гравці постійно прогресували.



У тому числі дехто отримує додаткові тренування після основного заняття. Михайло входить до числа таких футболістів. Зараз він грає мало, але це не означає, що він не гратиме більше в майбутньому", – сказав Мареска.