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Мареска дав пораду Мудрику перед матчем проти Вест Гема

Олексій Мурзак — 20 вересня, 16:41
Мареска дав пораду Мудрику перед матчем проти Вест Гема
Енцо Мареска
Chelsea FC

На пресконференції перед матчем АПЛ проти Вест Гема наставник Челсі Енцо Мареска дав пораду українському вінгеру Михайлу Мудрику.

Слова тренера наводить Football.london.

Фахівець вважає, що Мудрику треба більше тренуватись.

"Активна робота на тренуваннях – єдиний метод для гравця, щоб прогресувати далі. Ми намагаємося робити так, щоби наші гравці постійно прогресували.

У тому числі дехто отримує додаткові тренування після основного заняття. Михайло входить до числа таких футболістів. Зараз він грає мало, але це не означає, що він не гратиме більше в майбутньому", – сказав Мареска.

Раніше повідомлялося, що український вінгер Челсі Михайло Мудрик не планує змінювати клубну прописку.

У сезоні-2024/25 Мудрик провів 4 матчі на клубному рівні, результативними діями не відзначився.

Вест Гем Челсі Михайло Мудрик Енцо Мареска

Михайло Мудрик

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