Мареска оцінив шанси Челсі потрапити до Ліги чемпіонів за підсумками сезону

Головний тренер Челсі Енцо Мареска висловився стосовно шансів команди на потрапляння до зони Ліги чемпіонів за підсумками сезону.

Слова фахівця наводить ESPN.

"Скільки разів за попередні два роки команда грала в ЛЧ? Жодного. Скільки часу ми провели у зоні Ліги чемпіонів в турнірній таблиці у цій кампанії? Майже увесь. Чи це прогрес? Безумовно. Чи достатньо цього? Ні, ми хочемо боротись за титули. Хоча звісно, порівняно з минулими роками, команда солідно прогресує. Сподіваюсь, ми невдовзі зможемо гарантувати собі участь в Лізі чемпіонів на наступний сезон, адже це було нашою ціллю", – розповів Мареска.

Зазначимо, що за підсумками 33 турів лондонці розмістились на шостому місці у турнірній таблиці АПЛ, набравши 57 очок до свого активу.

Варто нагадати, що у наступному сезоні Англія матиме п'ять команд в Лізі чемпіонів завдяки успіхам Арсенала.

Сьогодні "сині" зіграють поєдинок 34 туру проти Евертона – стартовий свисток пролунає о 14:30 за київським часом.

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