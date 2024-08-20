Манчестер Юнайтед підпише півзахисника ПСЖ
Мануель Угарте
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Манчестер Юнайтед близький до трансферу аргентинського півзахисника ПСЖ Мануеля Угарте.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Перехід відбудеться на правах оренди з обов'язковим правом викупу. Наразі агент гравця Жорже Мендеш веде переговори з парижанами.
Угарте вже узгодив умови особистого контракту. Якщо перехід відбудеться, то 23-річний уругваєць підпише договір до 2029 року.
Раніше повідомлялося, що уругвайцем цікавиться Баварія, Боруссія Дортмунд та Атлетико.
У сезоні-2023/24 Угарте взяв участь в 37 матчах за ПСЖ. На його рахунку три результативні передачі.
Портал Transfermarkt оцінює Мануеля в 45 мільйонів євро.