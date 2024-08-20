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Манчестер Юнайтед підпише півзахисника ПСЖ

Олександр Булава — 20 серпня, 11:45
Манчестер Юнайтед підпише півзахисника ПСЖ
Мануель Угарте
Getty Images

Манчестер Юнайтед близький до трансферу аргентинського півзахисника ПСЖ Мануеля Угарте.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Перехід відбудеться на правах оренди з обов'язковим правом викупу. Наразі агент гравця Жорже Мендеш веде переговори з парижанами.

Угарте вже узгодив умови особистого контракту. Якщо перехід відбудеться, то 23-річний уругваєць підпише договір до 2029 року.

Раніше повідомлялося, що уругвайцем цікавиться Баварія, Боруссія Дортмунд та Атлетико.

У сезоні-2023/24 Угарте взяв участь в 37 матчах за ПСЖ. На його рахунку три результативні передачі.

Портал Transfermarkt оцінює Мануеля в 45 мільйонів євро.

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