Манчестер Юнайтед підпише півзахисника ПСЖ

Манчестер Юнайтед близький до трансферу аргентинського півзахисника ПСЖ Мануеля Угарте.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Перехід відбудеться на правах оренди з обов'язковим правом викупу. Наразі агент гравця Жорже Мендеш веде переговори з парижанами.

Угарте вже узгодив умови особистого контракту. Якщо перехід відбудеться, то 23-річний уругваєць підпише договір до 2029 року.

🚨🔴 Understand Manchester United are working on loan with obligation to buy proposal for Manuel Ugarte.



Negotiations to continue with this formula as Jorge Mendes’s leading talks with Paris Saint-Germain.



Ugarte wants United, pushing a lot after personal terms agreed in July. pic.twitter.com/ZtiXJvGqEC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 19, 2024

Раніше повідомлялося, що уругвайцем цікавиться Баварія, Боруссія Дортмунд та Атлетико.

У сезоні-2023/24 Угарте взяв участь в 37 матчах за ПСЖ. На його рахунку три результативні передачі.

Портал Transfermarkt оцінює Мануеля в 45 мільйонів євро.