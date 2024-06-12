Тен Гаг залишиться головним тренером Манчестер Юнайтед
Нідерландець Ерік тен Гаг залишиться головним тренером Манчестер Юнайтед.
Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.
Фахівець залишиться на "Олд Траффорд" та проведе переговори про продовження контракту.
Тен Гаг працював у МЮ впродовж двох сезонів. У минулій кампанії його команда посіла третє місце та виграла Кубок ліги. У сезоні-2023/24 "червоні дияволи" вилетіли з групового етапу Ліги чемпіонів, фінішували на 8 сходинці в АПЛ та виграли Кубок Англії.