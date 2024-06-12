Нідерландець Ерік тен Гаг залишиться головним тренером Манчестер Юнайтед.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Фахівець залишиться на "Олд Траффорд" та проведе переговори про продовження контракту.

🚨 BREAKING: Erik ten Hag stays as Manchester United manager, decision has been made.



Ten Hag has been informed after final decision by INEOS.



Contract talks will also follow, as @David_Ornstein has reported.



Ten Hag will be Man United manager for next season. pic.twitter.com/D4W6JPjepS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 11, 2024

Тен Гаг працював у МЮ впродовж двох сезонів. У минулій кампанії його команда посіла третє місце та виграла Кубок ліги. У сезоні-2023/24 "червоні дияволи" вилетіли з групового етапу Ліги чемпіонів, фінішували на 8 сходинці в АПЛ та виграли Кубок Англії.