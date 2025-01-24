Ризикуємо порушити правила фінансової стабільності: МЮ виступив із заявою щодо цін на квитки

Манчестер Юнайтед вчергове підняв ціни на квитки та змушений був виправдовуватись перед вболівальниками в офіційному листі.

Про це повідомляє фанатська спільнота "червоних дияволів" The 1958.

"На теперішній час ми зазнаємо щорічних збитків у розмірі 300 мільйонів фунтів. Так більше продовжуватись не може і якщо ми не прийматимемо непопулярні рішення, то ризикуємо порушити правила АПЛ щодо фінансової стабільності та прибутковості. Ми повернемось до позитивного балансу якомога скоріше, але для цього треба зробити декілька важких кроків", – йдеться у заяві.

We are sure have all seen the news today.



We will always be open and transparent with ourselves and everyone else. We will not hide behind any sense of entitlement. Our values, transparency and integrity will always be paramount to us and what guides us to protect generational… pic.twitter.com/QQn0SGFPBH — The 1958 (@The__1958) January 23, 2025

Зазначимо, що правила ліги дозволяють мати збити не більше, ніж 105 млн фунтів за три роки. У разі порушення цієї вимоги, клуб може отримати штраф або іншу санкцію, зокрема позбавлення турнірних очок.

Нагадаємо, у сезоні-2024/25 АПЛ позбавила Евертон десяти очок, через що "іриски" вели дуже запеклу боротьбу за виживання як на футбольному полі, так і в суді.

У підсумку, Евертону вдалось скоротити санкцію до шести залікових балів.

Раніше повідомлялось про інтерес Наполі до одного з головних талантів МЮ.