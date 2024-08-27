МЮ підсилиться опорним півзахисником ПСЖ

Манчестер Юнайтед домовився про трансфер опорного півзахисника ПСЖ Мануеля Угарте.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, угода між клубами вже повністю укладена. Парижани отримають за футболіста 50 мільйонів євро + 10 мільйонів євро бонусами. Контракт буде розраховано до літа 2029 року з можливістю продовження ще на 1 рік.

🚨🔴 Manuel Ugarte to Manchester United, here we go! Deal sealed between clubs after personal terms agreed in July.



€50m fixed fee plus €10m add-ons will be the final package.



Ugarte will travel to Manchester as he ONLY wanted United… and United only wanted him.



Done. ✅🇺🇾 pic.twitter.com/Ss7WOROjiO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2024

Зазначимо, що Мануель приєднався до паризького клубу минулого року зі Спортінга.

У минулому сезоні гравець зіграв 37 матчів за клуб, у яких відзначився 2 результативними передачами. Портал Transfermarkt оцінює гравця в 45 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Манчестер Юнайтед віддасть Ганнібала Межбрі в оренду до Бернлі.