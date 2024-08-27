МЮ підсилиться опорним півзахисником ПСЖ
Мануель Угарте
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Манчестер Юнайтед домовився про трансфер опорного півзахисника ПСЖ Мануеля Угарте.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, угода між клубами вже повністю укладена. Парижани отримають за футболіста 50 мільйонів євро + 10 мільйонів євро бонусами. Контракт буде розраховано до літа 2029 року з можливістю продовження ще на 1 рік.
Зазначимо, що Мануель приєднався до паризького клубу минулого року зі Спортінга.
У минулому сезоні гравець зіграв 37 матчів за клуб, у яких відзначився 2 результативними передачами. Портал Transfermarkt оцінює гравця в 45 мільйонів євро.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Манчестер Юнайтед віддасть Ганнібала Межбрі в оренду до Бернлі.