Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

МЮ підсилиться опорним півзахисником ПСЖ

Володимир Кук — 27 серпня, 11:50
МЮ підсилиться опорним півзахисником ПСЖ
Мануель Угарте
Getty Images

Манчестер Юнайтед домовився про трансфер опорного півзахисника ПСЖ Мануеля Угарте.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, угода між клубами вже повністю укладена. Парижани отримають за футболіста 50 мільйонів євро + 10 мільйонів євро бонусами. Контракт буде розраховано до літа 2029 року з можливістю продовження ще на 1 рік.

Зазначимо, що Мануель приєднався до паризького клубу минулого року зі Спортінга.

У минулому сезоні гравець зіграв 37 матчів за клуб, у яких відзначився 2 результативними передачами. Портал Transfermarkt оцінює гравця в 45 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Манчестер Юнайтед віддасть Ганнібала Межбрі в оренду до Бернлі.

Манчестер Юнайтед ПСЖ Мануель Угарте

Манчестер Юнайтед

Челсі може провести кілька переходів до завершення трансферного вікна
Челсі може обміняти двох гравців на Санчо
Мактоміней близький до переходу в італійський топклуб
На Санчо з’явився ще один претендент
Арсенал переміг Астон Віллу, Тоттенгем знищив Евертон, МЮ поступився Брайтону: результати 2 туру АПЛ

Останні новини