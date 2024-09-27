Манчестер Юнайтед підписав 16-річного вихованця Арсенала

Манчестер Юнайтед завершив перехід 16-річного данського екснападника Арсенала Чідозі Обі-Мартіна.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Медичне обстеження та підписання вже завершені. Наразі клуб очікує погодження Англійської Прем'єр-ліги. Форвард влітку покинув "канонірів", тому перехід відбудеться на правах вільного агента.

Данець вважався ледь не головним талантом академії Арсенала. У минулому розіграші чемпіонату Англії U-18 на його рахунку 32 голи та 3 асисти в 18 матчах. Зокрема він відзначився 7 м'ячами у ворота Норвіча (9:0).

🚨 BREAKING: Chido Obi Martin can now be considered new Manchester United player after Premier League approval!



PL’s 5-step process concluded this morning with positive feedback, as @AcademyScoop reports.



Former Arsenal talent joins #MUFC, medical/signature already done. pic.twitter.com/R3v1RdGVdc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 27, 2024

Влітку за нападника боролися німецькі клуби на чолоі з Баварією, проте футболіст віддав перевагу іншому англійському гранду.

Напередодні повідомлялося, що новий власник Манчестер Юнайтед поставив команді амбіційні цілі, які повинні бути втілені до 150-річчя клубу.