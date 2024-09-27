Манчестер Юнайтед підписав 16-річного вихованця Арсенала
Манчестер Юнайтед завершив перехід 16-річного данського екснападника Арсенала Чідозі Обі-Мартіна.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Медичне обстеження та підписання вже завершені. Наразі клуб очікує погодження Англійської Прем'єр-ліги. Форвард влітку покинув "канонірів", тому перехід відбудеться на правах вільного агента.
Данець вважався ледь не головним талантом академії Арсенала. У минулому розіграші чемпіонату Англії U-18 на його рахунку 32 голи та 3 асисти в 18 матчах. Зокрема він відзначився 7 м'ячами у ворота Норвіча (9:0).
Влітку за нападника боролися німецькі клуби на чолоі з Баварією, проте футболіст віддав перевагу іншому англійському гранду.
Напередодні повідомлялося, що новий власник Манчестер Юнайтед поставив команді амбіційні цілі, які повинні бути втілені до 150-річчя клубу.