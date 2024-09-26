Новий власник Манчестер Юнайтед поставив команді амбіційні цілі
Новий власник Манчестер Юнайтед Джим Реткліфф має намір виграти Англійську Прем'єр-лігу до 150-річчя "червоних дияволів".
Про це повідомляє видання The Athletic.
Виконавчий директор МЮ Омар Беррада заявив співробітникам, що поставлена мета – завоювати титул АПЛ до 2028 року. Зазначимо, що Манчестер Юнайтед було засновано в 1878-му.
Беррада проінформував персонал про амбіції нового власника, який планує повернути манкуніанців на провідні місця в англійському чемпіонаті.
Нагадаємо, що заснований під назвою Ньютон-Гіт у 1878 році, клуб змінив свою назву на Манчестер Юнайтед 1902-го. Востаннє манкуніанці вигравали Прем'єр-лігу у 2013 році, під керівництвом сера Алекса Фергюсона. У 2018 та 2021 команда посідала друге місце в чемпіонаті.
Зазначимо, що сер Джим Реткліфф, який є співвласником "червоних дияволів", також володіє французькою Ніццою.