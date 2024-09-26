Новий власник Манчестер Юнайтед поставив команді амбіційні цілі

Новий власник Манчестер Юнайтед Джим Реткліфф має намір виграти Англійську Прем'єр-лігу до 150-річчя "червоних дияволів".

Про це повідомляє видання The Athletic.

Виконавчий директор МЮ Омар Беррада заявив співробітникам, що поставлена мета – завоювати титул АПЛ до 2028 року. Зазначимо, що Манчестер Юнайтед було засновано в 1878-му.

Беррада проінформував персонал про амбіції нового власника, який планує повернути манкуніанців на провідні місця в англійському чемпіонаті.

Нагадаємо, що заснований під назвою Ньютон-Гіт у 1878 році, клуб змінив свою назву на Манчестер Юнайтед 1902-го. Востаннє манкуніанці вигравали Прем'єр-лігу у 2013 році, під керівництвом сера Алекса Фергюсона. У 2018 та 2021 команда посідала друге місце в чемпіонаті.

Manchester United chief executive Omar Berrada has told staff that the aim is to win the Premier League title in 2028, for the 150th anniversary of the club being formed.



Berrada, who officially joined from rivals Manchester City in June, addressed employees during a meeting at… pic.twitter.com/ft4Ij8c0BA — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) September 26, 2024

Зазначимо, що сер Джим Реткліфф, який є співвласником "червоних дияволів", також володіє французькою Ніццою.