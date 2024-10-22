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Нападник Манчестер Юнайтед може покинути клуб взимку

Олександр Булава — 22 жовтня, 18:23
Нападник Манчестер Юнайтед може покинути клуб взимку

Нідерландський нападник Джошуа Зіркзе взимку може покинути клуб.

Про це повідомляє Calciomercato.

23-річний форвард наразі не потрапляє у стартовий склад "червоних дияволів" та хоче повернутися в Серію А на правах оренди задля отримання ігрової практики.

Рішення про потенційний трансфер залежатиме від керівництва МЮ.

Нагадаємо, Зіркзе влітку перейшов в англійський клуб з Болоньї за 42 млн євро. Його контракт розрахований до кінця сезону-2028/29. Також передбачена опція продовження угоди на ще один рік.

У поточному сезоні на його рахунку 11 матчів та 1 гол.

Чемпіонат Англії, АПЛ Манчестер Юнайтед Футбольні трансфери Джошуа Зіркзе

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