Нападник Манчестер Юнайтед може покинути клуб взимку

Нідерландський нападник Джошуа Зіркзе взимку може покинути клуб.

Про це повідомляє Calciomercato.

23-річний форвард наразі не потрапляє у стартовий склад "червоних дияволів" та хоче повернутися в Серію А на правах оренди задля отримання ігрової практики.

Рішення про потенційний трансфер залежатиме від керівництва МЮ.

Нагадаємо, Зіркзе влітку перейшов в англійський клуб з Болоньї за 42 млн євро. Його контракт розрахований до кінця сезону-2028/29. Також передбачена опція продовження угоди на ще один рік.

У поточному сезоні на його рахунку 11 матчів та 1 гол.