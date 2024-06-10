Манчестер Юнайтед зацікавлений у трансфері лідера Севільї

Манчестер Юнайтед готовий зробити трансферну пропозицію щодо форварда Севільї Юссефа Ен-Несірі.

Про це повідомляє журналіст Руді Галетті.

Імовірна пропозиція щодо 27-річного марокканця буде складати 15-20 млн євро. Сам футболіст уже погодився на такий перехід.

У минулому сезоні нападник забив 20 голів і віддав три асисти в 41 матчі за іспанський клуб. Чинний контракт гравця розрахований до літа 2025 року.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Манчестер Юнайтед фінішував на 8 сходинці в АПЛ та виграв Кубок Англії.

Раніше повідомлялося, що МЮ прийняв рішення продати вінгера Джейдона Санчо цього літа.