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Манчестер Юнайтед досяг домовленості з Іпсвічем щодо трансферу талановитого нападника

Володимир Максименко — 27 травня 2025, 07:01
Манчестер Юнайтед досяг домовленості з Іпсвічем щодо трансферу талановитого нападника
Рубен Аморім
ФК Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед домовився про трансфер нападника Іпсвіча Ліама Делапа.

Про це повідомляє ESPN.

"Червоні дияволи" досягли угоди з "трактористами" і наразі очікують відповідь від самого 22-річного форварда.

МЮ проінформував Іпсвіч, що активує клаусулу у 30 млн євро одразу, як домовився з Делапом про перехід. Цікаво, що умови особистого контракту Юнайтед також вже погодив з представниками гравця і тепер очікує на відповідь самого Ліама.

Ліам приєднався до Іпсвіча минулого літа, перейшовши з молодіжної команди Манчестер Сіті за 17,85 мільйона євро.

У дебютному сезоні за нову команду 22-річний англієць записав на свій рахунок 12 голів та 2 асисти у 39 матчах. Контракт форварда діє до літа 2029 року, трансферна вартість оцінюється в 35 мільйонів євро.

Раніше повідомлялось, що у боротьбу за Делапа вступив Евертон Миколенка.

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