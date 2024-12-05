Манчестер Сіті підготувався до відходу Де Брейне
Манчестер Сіті запропонує півзахиснику Кевіну де Брейне альтернативу, якщо той схоче покинути клуб.
Про це повідомляє The Telegraph.
Керівництво Сіті хоче, щоб гравець залишився у структурі City Football Group та запропонує йому продовжити кар'єру в одному з клубів системи.
Нещодавно де Брейне заявив, що може покинути клуб після завершення контракту, який розрахований до літа 2025 року. Переговорів про продовження наразі не було.
Наразі City Football Group є власником 13 клубів: Манчестер Сіті, Нью-Йорк Сіті, Мельбурн Сіті, Йокогама Ф. Марінос, Монтевідео Сіті, Жирона, Сичуань Гуаньчен, Мумбаї Сіті, Ломмел, Труа, Палермо, Бая та Болівар.
Нагадаємо, 33-річний бельгієць виступає за "містян" з літа 2015 року. Чинна угода гравця з клубом спливає влітку 2025-го.
У поточному сезоні бельгієць зіграв 11 матчів на клубному рівні, у яких відзначився 2 голами та віддав 2 результативні передачі.