Це може бути мій останній рік: Де Брейне – про продовження контракту Манчестер Сіті

Півзахисник Манчестер Сіті Кевін де Брейне оцінив своє майбутнє у клубі.

Цитує гравця The Independent.

"У мене була розмова про контракт ще влітку. Але тоді я отримав травму. Тож я був не у тому настрої, щоб говорити про це. Я дійсно хочу бути у хорошій формі, повернутися на поле та нікуди не поспішати. Я не почуваюся некомфортно у своїй ситуації, я просто хочу грати у футбол і не дуже хвилююся. Переговори будуть. Якщо переговорів не буде, то це мій останній рік", – сказав де Брейне.

Нагадаємо, 33-річний бельгієць виступає за "містян" з літа 2015 року. Чинна угода гравця з клубом спливає влітку 2025-го.

У поточному сезоні бельгієць зіграв 8 матчів на клубному рівні, у яких відзначився 1 забитим м'ячем та віддав 1 результативну передачу.

Напередодні "містяни" в межах 12 туру Англійської Прем'єр-ліги на своєму полі були розгромлені Тоттенгемом з рахунком 0:4.

Ця поразка стала для Сіті п'ятою поспіль, що стало новим ганебним рекордом для іспанського фахівця, адже він ніколи в своїй кар'єрі не програвав п'ять матчів поспіль.

До цього Манчестер Сіті встиг програти тому ж Тоттенгему (1:2) у Кубку Ліги, Борнмуту (1:2) та Брайтону (1:2) в АПЛ, а також Спортингу (1:4) в Лізі чемпіонів.