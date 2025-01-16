Манчестер Сіті готує трансфер захисника Ювентуса

Манчестер Сіті цікавиться захисником туринського Ювентуса та збірної Італії Андреа Камб'язо.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Клуби ведуть переговори щодо переходу гравця, наразі пропозиція ще не надіслана. За інформацією Джанлуки Ді Марціо, англійський клуб виділить на перехід 60-65 млн євро.

Остаточне рішення щодо трансферу буде прийняте після підписання Омара Мармуша з Айнтрахта.

🚨🔵 Manchester City have scheduled a direct contact with Juventus to discuss about Andrea Cambiaso. No bid made.



City will decide only after Marmoush deal will be sealed; as that’s almost done with Eintracht with final details now still being discussed.



Priority: Marmoush 🇪🇬 pic.twitter.com/Nim2bYHbCV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 16, 2025

Камб'язо став гравцем Ювентуса у 2022 році після переходу з Дженоа. У поточному сезоні він відіграв 25 матчів, в яких відзначився 2 голами та асистом.

Нагадаємо, що напередодні головний тренер Ман Сіті Жузеп Гвардіола заявив про бажання Вокера залишити клуб. Іспанець також повідомив про думки гравця про завершення кар'єри.