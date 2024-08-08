Манчестер Сіті представив нову виїзну форму, яка є відсилкою до тріумфу 25-річної давнини

У виїзних матчах сезону-2024/25 Манчестер Сіті гратиме у темно-синій формі з неоново-жовтими смугами.

Нову форму чемпіони Англії презентували у своїх соціальних мережах.

Клуб зазначив, що цей комплект присвячений 25-й річниці історичної перемоги "містян" у фіналі плей-оф за вихід у Лігу 1 — третій за силою дивізіон англійського футболу. Тоді Сіті програвав Джиллінгему у два голи, але зміг відігратися на 95-й хвилині та виграти в серії післяматчевих пенальті.

Автор рятівного голу Пол Дікав взяв участь в оригінальному відео, присвяченому презентації нової форми. Упродовж більшої частини кліпу всі переконують Дікава в тому, що він схибив у матчі з Джиллінгемом, аж поки він сам не згадує, що насправді забив гол.