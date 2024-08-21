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Гравець Селтіка може замінити Альвареса в Манчестер Сіті

— 21 серпня, 19:37
Гравець Селтіка може замінити Альвареса в Манчестер Сіті
Getty Images

Манчестер Сіті хоче підписати нападника Селтіка Кього Фурухасі як заміну Хуліану Альваресу.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Нападник не дарма привернув увагу "містян". У сезоні-2023/24 нападник провів 50 голів, у яких 24 рази відмітився результативними діями: 19 голів та 5 асистів.

29-річний японець у 2021 році перейшов до Селтіка з японського клубу Віссел Кобе за 5 млн євро. Контракт із шотландським клубом розрахований до 2027 року.

За три роки виступів у шотландській лізі, Фурухасі зіграв 135 матчів, забив 73 голи та віддав 16 асистів.

Нещодавно "містяни" розпрощалися зі своїм форвардом Хуліаном Альваресом, який за 75 млн євро перейшов до Атлетико Мадрид.

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